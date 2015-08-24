Бывшая жена Гиркина рассказала, как он разбогател в ходе войны на Донбассе
Бывший главарь боевиков "ДНР" Игорь Гиркин разбогател на войне в Донбассе и продолжает делать на ней деньги, несмотря на то, что его удалили из списка главарей группировки еще год назад.
Об этом сообщает ТСН.
Бывшая жена отставного боевика Вера Гиркина рассказала, что его щедро наградили за захват Славянска, теперь же он обогащается с помощью созданного им общественного движения "Новороссия".
"Он сорвал куш на этой войне, и движение "Новороссия" его главный проект. Плюс за кампанию в Славянске Игоря наградили очень щедро. Не знаю, принял он их или нет, но речь могла идти о 15 миллионах рублей. В целом фонд, насколько мне известно, работает успешно, но средства идут и налево. Хотя сам Игорь кристально честный, левые растраты все равно неизбежны, вокруг тебя все вьются, хотят урвать кусок", - рассказала Вера Гиркина "Новой газете".
За короткое время движение отставного главаря боевиков стал самым известным и богатым и при этом независимым от Кремля фондом поддержки Донбасса. Через него налажен сбор средств и гуманитарной помощи для оккупированных регионов на востоке Украины. Вера Гиркина говорит, что движение распоряжается сегодня миллионами рублей.
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По ее словам, часть гуманитарной помощи оседает на границе России и Донецкой области и далее идет уже товаром.
"Люди выворачивают карманы, чтобы помочь Донбассу. А в итоге на гуманитарке делают коммерцию. Для Игоря материальные блага никогда не были важны, он не был жадным и не любил кражи. Но сейчас он на это закрывает глаза. Мне это непонятно", - рассказала Вера Гиркина.
Сама бывшая жена "главкома Новороссии" с двумя детьми живет в Ростовской области неподалеку от Миллерового. По ее словам, они отправились туда по настоянию экс-мужа.
"Нас отправили сюда с началом войны, Гиркин приказал сидеть и не рыпаться, так он якобы беспокоился за нашу безопасность. Но проблема заключается в том, что Игорь, став богатым, фактически бросил нас. Невозможно сидеть и не рыпаться, когда ты с минимумом средств и двумя детьми, один из которых болеет. Я в курсе его дел, общаюсь с нашими общими друзьями. Хотела недавно связаться и с его бывшим начальником Малофеевым, но Константин передал, что не хочет ни с кем из близких Гиркина больше разбираться", - жалуется Вера Гиркина.
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Пресс-секретарь экс-главаря боевиков Анастасия Михайловская заявила, что информация о 15 миллионов является ложью, как и то, что Вера Гиркина живет в Ростовской области.
"Вера живет по месту прописки в своей квартире в Химках. Лучше скажите, зачем вы это пишете? Ведь вас уже в Донецке били, а знаете, сколько сейчас в Москве всяких ополченцев неадекватных ходит?", - многозначительно заявила пресс-секретарь Игоря Гиркина.