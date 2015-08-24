Бывшая жена Гиркина рассказала, как он разбогател в ходе войны на Донбассе

Об этом сообщает ТСН.

Бывшая жена отставного боевика Вера Гиркина рассказала, что его щедро наградили за захват Славянска, теперь же он обогащается с помощью созданного им общественного движения "Новороссия".

"Он сорвал куш на этой войне, и движение "Новороссия" его главный проект. Плюс за кампанию в Славянске Игоря наградили очень щедро. Не знаю, принял он их или нет, но речь могла идти о 15 миллионах рублей. В целом фонд, насколько мне известно, работает успешно, но средства идут и налево. Хотя сам Игорь кристально честный, левые растраты все равно неизбежны, вокруг тебя все вьются, хотят урвать кусок", - рассказала Вера Гиркина "Новой газете".

За короткое время движение отставного главаря боевиков стал самым известным и богатым и при этом независимым от Кремля фондом поддержки Донбасса. Через него налажен сбор средств и гуманитарной помощи для оккупированных регионов на востоке Украины. Вера Гиркина говорит, что движение распоряжается сегодня миллионами рублей.

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По ее словам, часть гуманитарной помощи оседает на границе России и Донецкой области и далее идет уже товаром.

"Люди выворачивают карманы, чтобы помочь Донбассу. А в итоге на гуманитарке делают коммерцию. Для Игоря материальные блага никогда не были важны, он не был жадным и не любил кражи. Но сейчас он на это закрывает глаза. Мне это непонятно", - рассказала Вера Гиркина.

Сама бывшая жена "главкома Новороссии" с двумя детьми живет в Ростовской области неподалеку от Миллерового. По ее словам, они отправились туда по настоянию экс-мужа.

"Нас отправили сюда с началом войны, Гиркин приказал сидеть и не рыпаться, так он якобы беспокоился за нашу безопасность. Но проблема заключается в том, что Игорь, став богатым, фактически бросил нас. Невозможно сидеть и не рыпаться, когда ты с минимумом средств и двумя детьми, один из которых болеет. Я в курсе его дел, общаюсь с нашими общими друзьями. Хотела недавно связаться и с его бывшим начальником Малофеевым, но Константин передал, что не хочет ни с кем из близких Гиркина больше разбираться", - жалуется Вера Гиркина.

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Пресс-секретарь экс-главаря боевиков Анастасия Михайловская заявила, что информация о 15 миллионов является ложью, как и то, что Вера Гиркина живет в Ростовской области.

"Вера живет по месту прописки в своей квартире в Химках. Лучше скажите, зачем вы это пишете? Ведь вас уже в Донецке били, а знаете, сколько сейчас в Москве всяких ополченцев неадекватных ходит?", - многозначительно заявила пресс-секретарь Игоря Гиркина.