Жебривский заявил, что компенсировать разрушения в Сартане будут из местного бюджета (видео)

Об этом сегодня в ходе брифинга заявил глава военно-гражданской администрации Донецкой области Павел Жебривский, передает 0629.

По его словам, нет законов Украины, которые предусматривают выплату компенсаций из государственного бюджета за разрушения частного сектора. Однако такую помощь возможно оказать из местного бюджета, что и будет сделано.

Читайте такжеПравоохранители задержали корректировщицу, виновную в обстреле Сартаны

Из государственного бюджета будет оказана помощь раненой девочке - ей выделят необходимую сумму на протез ноги. Также рассматривается вопрос о выплате компенсаций семьям погибших и раненым.

Отметим, что сегодня Жебривский побывал в Сартане, где пообщался с местными жителями.