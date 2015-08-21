СБУ задержала корректировщика огня по Сартане - им оказался местный житель

17:16, 21 августа 2015
Общество
3879 0

СБУ обнародовала разговор террористов из корректировщиком огня по поселке Сартана.

СБУ затримала коригувальника обстрілів Сартани / Скріншот відео

СБУ задержала корректировщика огня по поселку Сартана близ Мариуполя, которое было обстреляно боевиками в ночь на 16 августа. Им оказался служащий пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.

Об этом сообщает в пятницу пресс-центр ведомства.

Непосредственно руководил обстрелами боевик с позывным "Жарик".

Продолжаются оперативно-следственные действия.

Ранее сообщал УНИАН, в результате обстрела было разрушено около 50 жилых домов, погибло 3 человек. С ранениями к медикам обратились 7 человек.

Генштаб заявил, что обстрел Сартаны был проведен со стороны контролируемых российскими военными и боевиками поселков Саханка — Коминтерново.

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе отмечает, что обстрел поселка состоялся с применением запрещенной Минскими договоренностями артиллерии, которая должна была быть отведенной на определенные расстояния от линии разграничения.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter