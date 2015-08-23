На Луганщине из-за обстрелов боевиками ранены 2 украинских военных
11:24, 23 августа 2015Война
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Бойцы были ранены во время ночного минометного обстрела боевиками села Крымское Новоайдарского района
REUTERS
В Луганской области из-за обстрелов со стороны боевиков получили ранения двое военнослужащих 24-й отдельной механизированной бригады.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Луганской областной военно-гражданской администрации.
Бойцы были ранены во время ночного минометного обстрела боевиками села Крымское Новоайдарского района.
Кроме того, в Станице Луганской утром с 05:00 до 06:00 террористы обстреляли улицу Москва-Донбасс из 120-мм тяжелых минометов. Обошлось без жертв и разрушений, говорится в сообщении.
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