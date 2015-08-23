Ночь в зоне АТО: боевики 78 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

«Незаконные вооруженные формирования минимизировали использование минометов и артиллерии, калибр которой превышает 100 миллиметров, и в основном с провокативной целью применяли стрелковое вооружение», - говорится в сообщении.

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В то же время, с 18 часов и до полуночи единичные случаи нарушения Минских договоренностей все же были.

В частности, недалеко от Донецка, почти в половине 7 вечера по позициям украинских военных в Авдеевке и в районе шахты Дутовка, а в 21.35 по Красногоровке боевики вели огонь из 120-миллиметровых минометов.

На Луганщине, около 21 часа, трижды украинские опорные пункты в Станице Луганской обстреливали из минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

А в 23 часа по силах АТО в Крымском наемники били из танка.

На Артемовском направлении, почти в половине 9 вечера боевики применили 120-миллиметровый миномет по позициям военных в Попасной.

В районе Мариуполя, около 20 и 22 часа, бандформирования вели провокационный огонь из стрелкового оружия по украинских подразделениях в Гранитном.

В целом, в течение 22 августа, незаконные вооруженные формирования 78 раз нарушили режим прекращения огня. Дважды боевики применяли артиллерию, 12 – минометы, 30 раз – гранатометы.