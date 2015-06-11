На блокпосту "ДНР" возле Широкино дежурят несовершеннолетние дети с оружием - ОБСЕ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сказал представитель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Майкл Боцюркив.

Спикер рассказал, что в настоящее время миссия зафиксировала уже два случая привлечения несовершеннолетних детей к участию в конфликте на востоке Украины. Последний раз - во время визита в район северо-восточной части Широкино. Эта территория контролируется боевиками "ДНР".

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"Во время недавнего визита наши наблюдатели увидели на блокпосту несовершеннолетних детей... и кое-кто из них был с оружием", - отметил Боцюркив.

По его словам, миссия очень обеспокоена такими фактами. "В любое время, когда дети вовлечены в вооруженный конфликт, это неприемлемо", - сказал Боцюркив.

Также он уточнил, что наблюдатели не разговаривали с несовершеннолетними.