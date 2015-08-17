Генсек ООН призывает предпринять срочные шаги по деэскалации ситуации на Донбассе

"Генеральный секретарь серьезно встревожен ростом уровня насилия на востоке Украины в последнее время, которое привело к смерти гражданских лиц по обе стороны линии соприкосновения", - говорится в распространенном 17 августа письменном заявлении, передает ТАСС.

Пан Ги Мун указал на недопустимость нарушения режима прекращения огня и призвал все стороны "продолжать диалог и полностью следовать духу и букве Минских договоренностей".

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Он также заявил о необходимости "предпринять срочные шаги по деэскалации ситуации" и "предотвратить раскручивание спирали насилия, которая может привести к еще большему числу смертей, страданий людей и разрушению инфраструктуры, а также негативно повлиять на стабильность в регионе".

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Ранее УНИАН сообщал, что в результате обстрелов боевиками пригорода Мариуполя погибли двое мирных жителей, 6 получили ранения, в том числе ребенок и его мать находятся в тяжелом состоянии.