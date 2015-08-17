При обстреле боевиками Сартаны погибли 2 мирных жителя, 6 ранены

По состоянию на 3.00 ночи было известно о 52 поврежденных домах в том числе 5 с прямыми попаданиями. Власти поселка продолжают выяснять количество поврежденных домов, сообщает сайт 0629 со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД в Донецкой области. В Мариуполе (Донецкая область) снаряды попали в районе улиц Громова и Заозерная.

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На ул. Заозерная найдено тело погибшего мужчины. Тело погибшей девушки, возрастом 20-22 лет было найдено на ул. Красноармейской. В настоящее время о личности погибшей не сообщается.

Известно, что среди раненых - мужчина 37 лет и 10-летняя девочка, которые госпитализированы в больницы Мариуполя с осколочными ранениями. По предварительной информации, пострадавшей девочке делают ампутацию стопы.