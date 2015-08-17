Батальон "Донбасс" возвращается в зону АТО оборонять Мариуполь

Новая задача для батальона состоит в обустройстве дополнительных КПП и дежурстве в районе второй линии обороны под Мариуполем, говорится в сюжете ТСН. В связи с этим на базе батальона "Донбасс" под Мариуполем боевая готовность номер один.

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Почти месяц бойцы были в тылу, но накануне выехали в направлении передовой. Новая задача бойцов - контроль передвижения людей и грузов. Боевые офицеры не скрывают разочарование, поскольку комбат "Донбасса" согласился сформировать батальон, как штурмовой. В настоящее время под управлением Нацгвардии, поэтому появились новые функции. "С первого числа у нас большие учения по отработке слаженности личного состава. Мы готовимся с инструкторами – штурм, зачистка зданий, объектов", - рассказал комбат "Донбасса" Анатолий Виноградский.