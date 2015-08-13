Боевики на Донбассе готовят вооруженную провокацию против сил АТО и начинают эвакуацию семей - СМИ

Вместе с тем, незаконные вооруженные формирования готовят новую провокацию на Донбассе, передает "Апостроф" со ссылкой на источник в зоне АТО.

Как отметил источник, боевики признали, что во время неудачного наступления в районе Старогнатовки они потеряли 136 человек.

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Кроме того, по данным источников, на оккупированных территориях распространяется информация о готовящемся наступлении сил АТО. Прикрываясь этими слухами, боевики сами готовят вооруженную провокацию против украинских военных и начинают эвакуацию семей из районов, в которых могут разгореться бои.

В частности, по словам источника, такие процессы уже происходят в Донецке.

Как сообщал УНИАН, в Минобороны 10 августа сообщили, что в результате боев украинские военнослужащие смогли отразить атаки боевиков и занять ключевые высоты вблизи Старогнатовки Донецкой области.