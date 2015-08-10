В Генштабе рассказали, насколько боевики отступили под Старогнатовкой

Об этом рассказал руководитель пресс-службы Генерального штаба Владислав Селезнев, передает "Украинская правда".

"На определенных участках была очень серьезная ситуация, был ближний бой, то есть в некоторых местах расстояние между силами могло быть меньше 100 метров", - сообщил Селезнев.

Он подчеркнул, что после информирования ОБСЕ силы АТО задействовали резервы, подтянули артиллерию, отработали боевое задание.

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"А когда боевики начали убегать, наши силы пошли вперед, чтобы отодвинуть территорию. Боевики отошли на 2-3 километра от позиций, которые они занимали ранее", - подчеркнул руководитель пресс-службы Генштаба.

Отвечая на уточняющий вопрос относительно занятия высот, о которых сообщили в Минобороны, Селезнев пояснил, что эти 2-3 километра раньше были "серой зоной", которая не находилась под каким-либо контролем физически, однако была в зоне огневого поражения боевиков.

"А теперь, поскольку мы прошли вперед, высоты находятся под нашим полным контролем. То есть раньше боевики были ближе, а теперь отошли под Белокаменку, которая по Минским соглашениям не находится в зоне нашей ответственности", - сказал он.

Ранее сегодня в Минобороны сообщили, что в результате боев украинские военнослужащие смогли отразить атаки боевиков и захватить ключевые высоты вблизи Старогнатовки Донецкой области.