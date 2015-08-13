Порошенко поручил представить бойца АТО к награде за героизм в бою под Старогнатовкой
14:14, 13 августа 2015Война
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Президент Украины Петр Порошенко дал поручение представить старшину Виталия Савченко к награде за героизм в бою под Старогнатовкой.
REUTERS
Об этом говорится на странице Порошенко в Facebook.
"Поручил начальнику Генштаба и министру обороны представить Виталия Савченко к награде", - отметил президент.
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По словам Порошенко, старшина Савченко в бою под Старогнатовкой "проявил незаурядный героизм". "Наш воин обнаружил вражескую диверсионную группу и вместе с бойцами 72-й отдельной механизированной бригады отразил нападение врага на позиции ВСУ", - сообщил президент.
Как сообщал УНИАН, 10 августа, в результате боев украинские военнослужащие смогли отбить атаки боевиков и занять ключевые высоты вблизи Старогнатовки Донецкой области.
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