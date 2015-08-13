Порошенко поручил представить бойца АТО к награде за героизм в бою под Старогнатовкой

Об этом говорится на странице Порошенко в Facebook.

"Поручил начальнику Генштаба и министру обороны представить Виталия Савченко к награде", - отметил президент.

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По словам Порошенко, старшина Савченко в бою под Старогнатовкой "проявил незаурядный героизм". "Наш воин обнаружил вражескую диверсионную группу и вместе с бойцами 72-й отдельной механизированной бригады отразил нападение врага на позиции ВСУ", - сообщил президент.

Как сообщал УНИАН, 10 августа, в результате боев украинские военнослужащие смогли отбить атаки боевиков и занять ключевые высоты вблизи Старогнатовки Донецкой области.