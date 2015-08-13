Миссия ОБСЕ не намерена покидать оккупированный боевиками Донецк
13:17, 13 августа 2015Война
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Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ не намерены покидать оккупированный боевиками Донецк.
Фотоиллюстрация / Фото УНИАН
Об этом говорится в Twitter организации.
"СММ ОБСЕ не планирует покидать Донецк. Сегодня мы работаем как в Донецке, так и в Луганске", - говорится в сообщении.
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Кроме этого, как отмечается, наблюдатели содействуют проведению ремонтных работ в зоне АТО.
СММ #ОБСЕ НЕ планирует покидать #Донецк. Сегодня мы работаем как в #Донецке, так и в #Луганске, а также содействуем провед. ремонтных работ
— СММ ОБСЄ в Україні (@OSCE_SMM) 13 Серпень 2015
Как сообщал УНИАН, ранее в Донецке вблизи места проживания сотрудников миссии ОБСЕ были сожжены четыре автомобиля организации.
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