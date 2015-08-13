Миссия ОБСЕ не намерена покидать оккупированный боевиками Донецк

Об этом говорится в Twitter организации.

"СММ ОБСЕ не планирует покидать Донецк. Сегодня мы работаем как в Донецке, так и в Луганске", - говорится в сообщении.

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Кроме этого, как отмечается, наблюдатели содействуют проведению ремонтных работ в зоне АТО.

СММ #ОБСЕ НЕ планирует покидать #Донецк. Сегодня мы работаем как в #Донецке, так и в #Луганске, а также содействуем провед. ремонтных работ — СММ ОБСЄ в Україні (@OSCE_SMM) 13 Серпень 2015

Как сообщал УНИАН, ранее в Донецке вблизи места проживания сотрудников миссии ОБСЕ были сожжены четыре автомобиля организации.