Миссия ОБСЕ не намерена покидать оккупированный боевиками Донецк

13:17, 13 августа 2015
Война
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Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ не намерены покидать оккупированный боевиками Донецк.

ОБСЕ миссия / Фото УНИАН

Об этом говорится в Twitter организации.

"СММ ОБСЕ не планирует покидать Донецк. Сегодня мы работаем как в Донецке, так и в Луганске", - говорится в сообщении.

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Кроме этого, как отмечается, наблюдатели содействуют проведению ремонтных работ в зоне АТО.

Как сообщал УНИАН, ранее в Донецке вблизи места проживания сотрудников миссии ОБСЕ были сожжены четыре автомобиля организации.

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