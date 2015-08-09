В Донецке неизвестные подожгли четыре автомобиля миссии ОБСЕ

Об этом говорится в сообщении СММ ОБСЕ в Twitter.

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"4 бронеавтомобили ОБСЕ уничтожены в течение ночи с видимыми следами поджога в месте проживания СММ в Донецке", - отметили в ОБСЕ.

В миссии пообещали сообщить подробности.

4 OSCE armoured vehicles destroyed overnight in apparent arson attack at SMM Donetsk residence. SMM deplores such actions. Details 2 follow — СММ ОБСЕ в Украине (@OSCE_SMM) August 9, 2015

Как ранее сообщал УНИАН, в Донецке протестующие привезли под гостиницу, где живут представители ОБСЕ, цистерну с красной краской, которая символизирует кровь погибших. Стало известно, что они требовали от представителей СММ ОБСЕ посетить районы, которые попадают под обстрел.