В Донецке неизвестные подожгли четыре автомобиля миссии ОБСЕ

11:26, 09 августа 2015
Война
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Ночью в Донецке вблизи места проживания сотрудников миссии ОБСЕ были сожжены четыре автомобиля организации.

REUTERS

Об этом говорится в сообщении СММ ОБСЕ в Twitter.

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"4 бронеавтомобили ОБСЕ уничтожены в течение ночи с видимыми следами поджога в месте проживания СММ в Донецке", - отметили в ОБСЕ.

В миссии пообещали сообщить подробности.

Как ранее сообщал УНИАН, в Донецке протестующие привезли под гостиницу, где живут представители ОБСЕ, цистерну с красной краской, которая символизирует кровь погибших. Стало известно, что они требовали от представителей СММ ОБСЕ посетить районы, которые попадают под обстрел.

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