В зоне АТО увеличилось количество обстрелов, жарче всего - под Донецком, Артемовском и Мариуполем

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

Так в районе Донецка, около 1 ночи, боевики дважды из танков и трижды с 120-миллиметровых минометов били по нашим опорных пунктах в Опытном. С утра оккупанты из артиллерии 122 калибра и крупнокалиберных минометов вели огонь по Верхнеторецком. А почти в 10, из вооружения БМП, зенитных установок, стрелкового оружия обстреляли силы АТО в Красногоровке. Также сегодня город Авдеевка 4 раза попадал под огонь 120-миллиметровых минометов.

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На Артемовском направлении, около 11 часов незаконные вооруженные формирования из танка и крупнокалиберных минометов вели огонь по поселку Травневе. А с 13 и почти до 14 часов наемники били из 122-миллиметровой артиллерии и минометов по поселку Зайцевое.

Жарко было сегодня и вблизи Мариуполя. В 9.35 враг вел огонь из артиллерии калибра 152 миллиметра по опорному пункту в Орловском. А почти с 1 и до 3 часов дня бил со 122-миллиметровой артиллерии и минометов по позициям сил АТО и мирным зданиям в поселке Лебединское, сообщили в пресс-центре.

Кроме того, на Мариупольском направлении из артиллерии боевики били по гражданским зданиям в Водяном и населенном пункте Приовражное.

В общем, с полуночи и до 18 часов враг более 70 раз нарушил перемирие.