Бои на ключевых участках обороны в зоне АТО продолжаются почти непрерывно

Об этом сказал спикер администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник. Он отметил, что в Марьинке «через нашу оборону регулярно пытаются просочиться вражеские ДРГ, движущиеся с юго-восточного направления». «Также на этих рубежах по позициям сил АТО активно работают вражеские снайперы, которые прячутся на терриконах», - добавил он.

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Кроме того, по словам спикера АТО, за прошедшие сутки вблизи Санжаровки, которая находится ближе к Дебальцево, украинских военных около часа обстреливали из миномета.

«На север и запад от Горловки обстановка остается неизменно сложной. Самая тяжелая обстановка – в населенных пунктах, расположенных вдоль железной дороги Артемовск – Горловка (речь идет о Курдюмовке, Первое Мая и особенно Майорске, который вплотную прилегает к Горловке). Южнее, возле Верхнеторецкого, рано утром и поздно вечером также произошли две вооруженных провокации оккупантов», - сообщил Александр Мотузяник.

По его словам, на Мариупольском направлении вчера был зафиксирован лишь один вооруженный инцидент: вечером боевики обстреляли из минометов украинский опорный пункт вблизи Гранитного. «Противник вел огонь с противоположного берега Кальмиуса», - сказал он.

Александр Мотузяник сообщил, что на Луганском направлении вчера целый день продолжались перестрелки между боевиками и украинскими военными в Счастье. «Еще одна вооруженная провокация боевиков зафиксирована в Станице Луганской. На этом участке фронта противник контролирует правый, высокий берег Северского Донца, и пытается воспользоваться своим преимуществом, обстреливая наши позиции», - добавил он.

По его словам, также около двух часов ночи полчаса враг обстреливал украинские укрепления вблизи города Золотое. «Огонь велся с оккупированного Первомайска», - добавил он. Вблизи Троицкого произошла перестрелка с применением ПТУР и бронетехники. Также боевики обстреляли там позиции сил АТО из 122-мм орудий.

Александр Мотузяник подчеркнул, что боевики не прекращают и обстрелов мирных населенных пунктов. По его словам, за минувшие сутки больше всего досталось Авдеевке, жилые кварталы которой трижды были обстреляны из 122-мм орудий врага, расположенных в поселке Спартак.

Он также напомнил, что с начала года в результате обстрелов боевиками Авдеевки погиб 31 мирный житель, ранены – 87, трое из которых – дети.