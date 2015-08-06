При обстреле боевиками Счастья ранены двое украинских военных

Как говорится в сообщении пресс-службы Луганской областной военно-гражданской администрации, за прошедшие сутки Счастье обстреляли из минометов, гранатометов и стрелкового оружия. В результате в 20.50 на Луганской теплоэлектростанции произошла остановка энергоблока №13, вследствие чего северная часть области осталась без света, но уже в полночь его удалось запустили и энергоснабжение было восстановлено.

В самом городе из автоматических гранатометов обстреляли территорию автостанции и отделения Государственной службы чрезвычайных ситуаций. Были ранены двое бойцов 92-й отдельной механизированной бригады, 1950 и 1989 года рождения. Также произошло возгорание здания бывшей продовольственной базы, расположенной в районе теплоэлектростанции.

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В традиционно «горячей точке» пгт Станице Луганской второй день затишье, за исключением одиночных выстрелов из стрелкового оружия со стороны боевиков. В населенном пункте ведутся восстановительные работы.

«После очередного обстрела Луганской ТЭС опять встал вопрос об энергобезопасности Луганской области. На совещаниях мы неоднократно поднимали этот вопрос. Луганской области нужна еще одна линия питания, которая поможет нам обезопасить себя и давать излишки электроэнергии в другие области», - отметил руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука.