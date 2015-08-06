Под обстрелы боевиков снова попали Пески, Авдеевка и Опытное - штаб

Этой ночью, в зоне АТО, противник несколько уменьшил количество обстрелов позиций украинских войск. Однако, следуя своей тактике, российско-террористические войска продолжают более активно применять запрещенное Минскими соглашениями вооружение в темное время суток.

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

"Так, близ Донецка, с 18 часов и до полуночи оккупанты из 120-миллиметровых минометов вели огонь по нашим позициям в Песках, Новомихайловке, Авдеевке, Опытному", - говорится в сообщении.

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На Артемовском направлении около 22 часов боевики обстреляли из танка и 120-миллиметровых минометов украинский опорный пункт в поселке Курдюмовка. А в 22:20 из артиллерии калибра 122 миллиметра били по Троицком.

"В районе Мариуполя, и на Луганщине с 18 часов и до полуночи было относительное затишье. Враг в основном с провокативной целью применял стрелковое оружие в поселках Счастье и Станица Луганская", - заявили в штабе.

На протяжении 5 августа боевики 65 раз нарушили режим прекращения огня. Один раз бандиты применили артиллерию, 26 – минометы, 108 – стрелковое оружие и гранатометы, трижды вели огонь из танков.

После полуночи 6 августа, боевики продолжали вести огонь из 120-миллиметровых минометов в районе поселков Ленинское и Майорск. А около 01:00 и 03:00 били из танков по Опытному.