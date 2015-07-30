Артобстрел боевиками Дзержинска квалифицировали как теракт

Обстрел боевиками города Дзержинск Донецкой области, во время которого погибли три человека, квалифицирован как теракт.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

Как напомнили в ведомстве, сегодня, 30 июля, около 3 часов боевики террористической организации «ДНР» начали массированный обстрел жилых кварталов Дзержинска.

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В настоящее время установлено, что в результате артиллерийского обстрела погибли двое мирных жителей - мужчины 1982, 1956 годов рождения, а также 1 военнослужащий ВСУ, 1989 года рождения, сообщили в прокуратуре. Также ранения получила 35-летняя женщина. (Ранее ГУ МВД в Донецкой области сообщало о двух погибших местных жителях – УНИАН).

Кроме того, в результате обстрелов, осуществленных террористами, разрушены по меньшей мере 10 жилых домов, повреждены газопровод, часть города осталась без электроснабжения.

«Прокуратура Донецкой области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по ч.3 ст.258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт). Расследование находится на личном контроле прокурора Донецкой области», - говорится в сообщении.