Обстрел Авдеевки боевиками квалифицировали как теракт

По факту обстрела боевиками Авдеевки открыто уголовное производство с квалификацией по ч. 3 ст.258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГУМВД Украины в Донецкой области.

"Около 4.00 боевики накрыли огнем жилые кварталы. В результате прямых попаданий снарядов в дома погибли бабушка, ее внук, инвалид 1 группы, и мужчина. Один из снарядов разорвался на 8 этаже многоэтажного дома. Женщина 1942 года рождения и ее внук, 1995 года рождения, инвалид 1 группы, погибли на месте", - говорится в сообщении.

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Также, в результате прямого попадания снаряда в частный дом на Спортивной произошло обрушение кровли и стены. Под завалом погиб мужчина 1966 года рождения.

По словам и.о. начальника Авдеевского горотдела милиции Анатолия Ковальчука, есть и другие разрушения. На месте обстрела работала следственно-оперативная группа Авдеевского ГО. Правоохранители задокументировали все последствия обстрела.