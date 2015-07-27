Бойцам "Донбасса" вручили выписку из секретного приказа о выводе батальона из Широкино – Семенченко

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат от "Самопомочи", бывший комбат батальона Семен Семенченко.

Читайте такжеВ штабе АТО опровергли информацию об отводе батальонов "Азов" и "Айдар" с позиций

"Широкино. С утра командование батальона "Донбасс" получило... выписку из приказа. Сам приказ, конечно же, секретный. Тактика сменена. От вранья про "мы никого не выводим" перешли к засекречиванию. В Мариуполь начали съезжаться патриоты со всей Украины, чтобы поддержать требования местных патриотов. Они не качают лодку, не работают "на Путина", не хотят "продолжения войны", не требуют чего-то незаконного. Они хотят получить ответы на свои вопросы", - написал он.

Как сообщал УНИАН, комбат Донбасса заявлял, что готовится сдача Широкино.