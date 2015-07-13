Готовится сдача Широкино, пока все внимание приковано к Мукачево – комбат "Донбасса"

Об этом на своей странице в Facebook сообщает командир батальона "Донбасс" Анатолий Виногродский.

"Очень "своевременно" возникла тема Мукачево. В то время, когда изменники готовят общественность к сдаче оккупантам очередных территорий (это я о Широкино), когда мы развернули кaмпанию по недопущению измен, появляется Мукачево, и все переключаются на эту тему", - написал он.

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По его словам, жителям Мариуполя рассказывают о том, что "ничего страшного не произойдет, если мы сдадим очередные территории".

"Более того над расположением батальона неожиданно возникли капониры (сооружение для ведения флангового огня по двум противоположным направлениям - УНИАН) ВСУ, направленные на расположение батальона", - добавил комбат "Донбасса".

Стоит отметить, что народный депутат от "Самопомочи" Семен Семенченко готовит данную информацию к вынесению на заседание в Комитете по вопросам национальной безопасности и обороны ВР и на заседание фракции.

"Для чего возводятся эти капониры, направленные на расположение батальона на фото, размещенном офицерами Национальной гвардии, кто и для чего готовит вывод батальона "Донбасс" с первой линии в Широкино? Вопросы офицеров Национальной гвардии не останутся без ответа…Опрашиваем свидетелей происходящего. Готовим правозащитную группу для юридической работы", – написал Семенченко на своей странице в Facebook.

Как сообщал УНИАН, ранее пророссийские боевики отступили от поселка Широкино, что под Мариуполем Донецкой области.

Миссия ОБСЕ подтвердила отход боевиков из поселка.

В свою очередь лидер боевиков ДНР Александр Захарченко заявил, что Широкино - ловушка для сил АТО после отвода бандформирований "ДНР" на укрепленную высоту в районе поселка.