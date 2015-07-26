Военные сегодня трижды давали отпор нападениям боевиков под Счастьем

Об этом сообщает пресс-центр антитеррористической операции в Facebook.

«В 7.55 диверсионно-разведывательная группа противника пыталась проникнуть вглубь контролируемой нами территории. Вражеская группа в количестве до 20 человек, вооруженных стрелковым оружием, была раскрыта. Произошло короткое боестолкновение, в результате которого противник отступил. С 8.20 до 8.30 вражеское бандформирование снова пыталось проникнуть незамеченным. Однако благодаря бдительности украинских военных противник вновь было отражен», - сказано в сообщении.

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Около 12.00 вблизи н.п. Счастье начался третий бой.

«Группа противника, поливая свинцом силы АТО из танка, 82-мм минометов и стрелкового оружия, в течение трех часов пыталась выбить наших военных с позиций. Крепко держа оборону и используя лишь стрелковое оружие, защитники Украины показали российско-террористическим войскам, кто на этой земле хозяин. Вражеская группа была вынуждена отступить», - подчеркнули в пресс-центре АТО.

В целом сегодняшние сутки, 26 июля, начались обстрелом из танка позиций сил АТО вблизи н.п. Березовый. Позже боевики продолжили обстрелы в районе н.п. Красногоровка. Также вблизи этого населенного пункта по позициям украинских бойцов с 04.50, в течение получаса, боевики стреляли из 122-мм гаубиц. После 16.00 оккупанты обстреляли силы АТО из 120-мм миномета близ Марьинки.

В пресс-центре добавили, что “беспокоящий” огонь по позициям сил АТО неоднократно шел вблизи н.п. Счастье, Опытное, Красногоровка, Верхнеторецкое, Марьинка, а также Широкино. По состоянию на 18.00 пророссийские бандформирования 35 раз открывали огонь по силам АТО из различных образцов оружия.

«Украинские военные надежно удерживают оборонительные рубежи и дают достойный отпор врагу», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня спикер Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) Роман Юрчило заявил, что вблизи Счастья террористы совершили провокацию по дискредитации Вооруженных Сил Украины.

«В 11.55 сегодня, 26 июля, по району населенного пункта Счастье боевики НВФ совершали обстрел позиций сил АТО. Обстрел велся из населенного пункта Обозное. В ответ военнослужащие ВС Украины открыли огонь из оружия, которое не запрещено Минскими соглашениями.

Это происшествие зафиксировано представителями миссии ОБСЕ с одной и другой стороны, которые на то время находились недалеко от населенного пункта Счастье, ожидая посла по гуманитарным вопросам ОБСЕ Тони Фриша», - сказано в сообщении.

При этом спикер заявил, украинская сторона СЦКК расценивает этот случай как явную провокацию, направленную на дискредитацию Вооруженных Сил Украины.

«В 14.20 немалыми усилиями руководства украинской стороны СЦКК огонь был прекращен. Удалось избежать многочисленных жертв как со стороны сил АТО, так и мирного населения», - подчеркнул Юрчило.