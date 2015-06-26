Возле Красногоровки произошло столкновение сил АТО с диверсантами

Об этом свидетельствую оперативные данные группы «Информационное сопротивление». По данным «ИС», севернее Красногровки (ближе к населенному пункту Пески) диверсионно-разведывательная группа боевиков под прикрытием минометного огня и огня из АГС-17 попыталась «просочиться» в тактический тыл сил АТО. В составе ДРГ - 10 человек. В результате боестолкновения с передовыми подразделениями украинских войск диверсанты вернулись на исходный рубеж.

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«В районе шахты Бутовка, населенного пункта Опытное и Водяное боевики вели огонь по передовым позициям сил АТО из минометов (в основном использовались 82-мм минометы). Также на этом участке, в первой линии, были зафиксированы действия нескольких передовых бронегрупп террористов», - отмечает «ИС».

«В районе населенного пункта Пески танковая группа боевиков произвела 5-6 прицельных выстрелов ОФ-снарядами по позициям сил АТО из «зеленки». Еще одна бронегруппа террористов из нескольких БМП-1,2 и 2-х БТР-80 зафиксирована в районе населенного пункта Опытное, ведя огонь из 73-мм орудий (БМП-1), 30-мм автоматических пушек (БМП-2) и пулеметов КПВТ (БТР)», - сообщает «ИС».