Под Волновахой военные подверглись массированному обстрелу - Бутусов

Об этом сообщил на своей странице в соцсети журналист Юрий Бутусов.

По его словам, по состоянию на час ночи 25-го июля уже третий час подряд шла массированная бомбардировка позиций одной из батальонно-тактических групп 72-й механизированной бригады под Волновахой на Донетчине.

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«Бьет дивизион 122 мм орудий. Бьет прицельно, осуществляется корректировка с помощью беспилотников. Это российская артиллерия - кучно, слаженно работают, быстро вносят поправки. Люди не спят - наши маневрируют, чтобы выйти из-под обстрела. Обстрел продолжается. ОБСЕ конечно, рядом нет. Это наверное, такая подготовка к демилитаризации Широкино. Наверное, это для того, чтобы показать "нормандской четверке" готовность России выполнять условия прекращения огня, и ускорить решения об отводе вооружений калибром менее 100 мм. Держитесь, ребята", - пишет Бутусов.