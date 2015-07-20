В зоне АТО неспокойно, боевики продолжают обстрелы из артиллерии и танков

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

В целом за прошедшие сутки, 19 июля, боевики 6 раз применили 152-х и 122-мм артиллерию, 18 раз - 120-мм миномета, 6 раз - танки. В течение 19 июля зафиксировано 75 обстрелов со стороны противника. Из них, 25 – с 18-ти до 24-часов.

Читайте такжеРоссийско-террористические войска увеличили количество обстрелов позиций украинских пограничников

Так, позиции сил АТО подвергались обстрелу в районах н.п. Николаевка, Пески, Майорск, Зайцево, Счастья, Гранитное, Красногоровка, Кирово, Станица Луганская, Лебединское. Около 30 раз позиции украинских военных обстрелян близ Марьинки.

"По состоянию на 6 утра, сегодня, 20 июля, позиции защитников Украины подверглись новым обстрелам со 120-мм минометов со стороны пророссийских бандформирований. В 00.25, в течение получаса боевики вели обстрел позиций сил АТО вблизи н.п. Пески, в 03.30 вблизи н.п. Новотроицкое. В 04.30 начался обстрел сил АТО в районе н.п Луганское, Расадки, Санжаровка, Лозовое", - пишет пресс-центр.