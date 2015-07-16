За сутки на Донбассе ранены 11 украинских военных

За минувшие сутки на Донбассе получили ранения 11 военнослужащих.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших украинских военнослужащих не было, 11 наших бойцов получили ранения", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, 14 июля в зоне проведения антитеррористической операции погибли 8 украинских военнослужащих, 16 получили ранения.