За сутки на Донбассе ранены 11 украинских военных
13:06, 16 июля 2015Война
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За минувшие сутки на Донбассе получили ранения 11 военнослужащих Вооруженных сил Украины.
REUTERS
За минувшие сутки на Донбассе получили ранения 11 военнослужащих.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник.
"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших украинских военнослужащих не было, 11 наших бойцов получили ранения", - сказал он.
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Как сообщал УНИАН, 14 июля в зоне проведения антитеррористической операции погибли 8 украинских военнослужащих, 16 получили ранения.
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