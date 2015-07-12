Двое военных ранены при обстреле боевиками колонны ВСУ в Луганской области
10:40, 12 июля 2015Война
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Боевики в Станично-Луганском районе обстреляли колонну Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате чего двое военных получили ранения.
REUTERS
Как сообщает пресс-служба Главного управления МВД в Луганской области, вчера боевики из артиллерии, минометов, гранатометов и стрелкового оружия обстреливали подконтрольную Украине территорию Луганской области.
Читайте такжеСитуация на востоке Украины снова обостряетсяВ частности, в 15.15 боевики в Станично-Луганском районе из РПГ обстреляли колонну ВСУ. В результате обстрела ранения получили двое военнослужащих и поврежден автомобиль "Урал-4220".
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