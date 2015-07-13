Двое украинских военных подорвались на растяжке в Луганской области

Как говорится в сообщении пресс-службы председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля, в течение выходных массированных обстрелов в Луганской области не зафиксировано, однако огневые столкновения и перестрелки вспыхивали в нескольких точках по линии разграничения.

Вчера вечером на окраине Новотошковки подорвались двое украинских бойцов, которые задели растяжку с гранатой. У одного из них диагностированы нетяжелые осколочные ранения и минно-взрывная травма, другой с многочисленными переломами и ранами находится в бессознательном состоянии, за его жизнь борются медики.

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Кроме того, район Бахмутки у Новотошковки и 29-го блокпоста вчера ночью был обстрелян из автоматических минометов "Василек" и самоходных артиллерийских установок.

Информации о пострадавших не поступало.

Незначительные боевые действия ночью зафиксированы также в Станице Луганской.