В Луганской области на растяжке подорвались двое военных

Как говорится в сообщении пресс-службы председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля, за прошедшие сутки боевые действия происходили в нескольких «горячих точках» вдоль линии разграничения, проходящей по Луганской области.

Вчера около 15.00 на окраине Станицы Луганской подорвались двое украинских бойцов, которые выполняли боевую задачу возле берега Северского Донца и задели растяжку с гранатой. Один из них погиб, другой получил тяжелые осколочные ранения. Сейчас он находится в военном госпитале.

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Кроме того, боевики из Веселой Горы неоднократно обстреливали из гранатометов и минометов г. Счастье (как уже сообщалось, в результате прямого попадания мины в открытое распределительное устройство часть области до утра оставалась без электроэнергии).

В пос. Троицкое (Попаснянский район возле Дебальцево) из-за обстрелов со стороны оккупированного Калиново были повреждены линии электропередач. По состоянию на утро половина села, которая обеспечивается электроэнергией из Донецкой области, остается без света, ремонтные бригады пытаются устранить повреждения.

На окраине Крымского, а также в Попасной в течение ночи периодически вспыхивали перестрелки из автоматического оружия, которые имели локальный характер. Оба населенных пункта остался вне зоны поражения, никто не пострадал.