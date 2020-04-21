Стало известно имя погибшего 20 апреля на Донбассе офицера

Украинский защитник погиб от множественных осколочных ранений.

На Донбассе 20 апреля от множественных осколочных ранений погиб офицер Андрей Шинкарук.

Читайте такжеИз-за обстрелов боевиков на Донбассе погиб украинский военный, еще четверо ранены

Об этом сообщили на странице 28-й бригады ВСУ в соцсети. "Вчера, 20 апреля, около 16:30 в результате получения множественных осколочных ранений, защищая Украину, погиб офицер Андрей Шинкарук. Приносим глубокие соболезнования родным и близким Андрея", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, вчера боевики на Донбассе трижды обстреляли позиции украинских военных, в том числе с применением гранатометов. Погиб один военный, еще двое получили ранения.