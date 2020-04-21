Стало известно имя погибшего 20 апреля на Донбассе офицера
12:59, 21 апреля 2020Война
323 0
Украинский защитник погиб от множественных осколочных ранений.
Защищая Украину, погиб офицер Андрей Шинкарук \ Facebook 28 ОМБр
На Донбассе 20 апреля от множественных осколочных ранений погиб офицер Андрей Шинкарук.
Читайте такжеИз-за обстрелов боевиков на Донбассе погиб украинский военный, еще четверо ранены
Об этом сообщили на странице 28-й бригады ВСУ в соцсети. "Вчера, 20 апреля, около 16:30 в результате получения множественных осколочных ранений, защищая Украину, погиб офицер Андрей Шинкарук. Приносим глубокие соболезнования родным и близким Андрея", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, вчера боевики на Донбассе трижды обстреляли позиции украинских военных, в том числе с применением гранатометов. Погиб один военный, еще двое получили ранения.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter