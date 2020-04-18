Российские оккупанты 5 раз обстреляли украинских защитников - штаб

17 апреля украинские военнослужащие отправили на лечение с ранениями разной степени тяжести как минимум двух российских наемников.

17 апреля вооруженные формирования Российской Федерации, вновь нарушая обязательства по соблюдению режима прекращения огня, пять раз обстреляли позиции Объединенных сил. В течение суток противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм, которые по Минским договоренностям должны находиться в районах отвода, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.

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Для пресечения вражеских обстрелов украинские защитники успешно применили дежурные огневые средства и сохранили контроль над ситуацией в регионе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СХИД" противник вчера четыре раза нарушил режим "Тишины".

Рядом с Гнутовым и Авдіївкою оккупанты обстреляли наши позиции из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

Вблизи Опытного противник с направления населенного пункта Веселая применил автоматические станковые гранатометы.

Для провокаций украинских подразделений, которые держат оборону возле Старогнатовки, захватчики использовали крупнокалиберные пулеметы.

Подразделения Объединенных сил безотлагательно реагировали на все вооруженные провокации и прицельным огнем по позициям противника заставляли его отказаться от продолжения обстрелов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ПИВНИЧ" захватчики выпустили четыре мины калибра 120 мм по нашим позициям рядом с населенным пунктом Южное.

Потерь среди украинских военнослужащих в результате вражеских обстрелов не было.

За прошедшие сутки наши защитники активно действовали в обороне и дали решительный отпор вражеским подразделениям. Преступные попытки вооруженных формирований РФ пытались любым образом обострить ситуацию в районе проведения операции и в дальнейшем будут оперативно и жестко пресекаться подразделениями из состава Объединенных сил с помощью штатного вооружения.

По предварительным данным разведки, 17 апреля украинские военнослужащие отправили на лечение с ранениями разной степени тяжести как минимум двух российских наемников.

От начала текущих суток российско-оккупационные войска активности не проявляли. Потерь среди наших защитников нет. Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.