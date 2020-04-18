В районе ООС ранен один украинский военнослужащий

Эвакуационной техникой воин доставлен в военно-медицинское учреждение, где ему оперативно была оказана надлежащая медицинская помощь, его состояние здоровья - средней тяжести.

В районе проведения операции Объединенных сил вследствие обстрелов ранен один украинский военнослужащий.

Как сказано в сводке пресс-центра штаба ООС в Facebook, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз, пренебрегая режимом прекращения огня, обстреляли позиции подразделений Объединенных сил.

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«Так, против украинских защитников населенного пункта Крымское российские оккупанты применили гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение», - сообщили в штабе.

Отмечается, что эвакуационной техникой воин был доставлен в военно-медицинское учреждение, где ему оперативно была оказана надлежащая медицинская помощь, его состояние здоровья - средней тяжести.

«Такие действия российских оккупантов без ответа не остались - военнослужащие Вооруженных сил Украины дали врагу достойный отпор. Потери противника уточняются», - говорится в сводке.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля вооруженные формирования Российской Федерации, вновь нарушая обязательства по соблюдению режима прекращения огня, пять раз обстреляли позиции Объединенных сил. В течение суток противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм, которые по Минским договоренностям должны находиться в районах отвода, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.