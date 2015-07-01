В "Укроборонпроме" объяснили, зачем экспортировать оружие во время войны

Об этом в эфире 5 канала заявил заместитель генерального директора ГК "Укроборонпром" Сергей Пинькас.

"Исключительно за счет механизмов государства определяют, это нужно или не нужно. Например БТРы, которые уже были изготовлены для экспортных контрактов, они сегодня поставлены в Нацгвардию, и непосредственно в Генеральный штаб. Что касается «Оплотов» – это уже дискуссия которая всем понятна: стоимость «Оплота» эквивалентна стоимости тридцати отремонтированных танков Т-64. И когда встает вопрос, что удобнее, что правильнее для нашей армии - все понимают, что нам правильнее иметь тридцать танков Т-64", - сказал Пинькас.

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"Если сегодня армии нужны 70 БТРов, мы 70 произвели и поставили в войска, произвели еще 10 – дайте возможность нам их поставить на экспорт. Мы получим возможность не потерять контракты, получить валютную выручку, и использовать эти средства для модернизации производственных возможностей", - заявил Пинькас.