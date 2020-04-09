В ООН подсчитали количество жертв на Донбассе среди гражданского населения в марте

Всего, начиная с 2014 года, зафиксировано 3055 случаев гибели гражданских лиц, более 7 тысяч человек ранены.

В марте текущего года зафиксировано 19 гражданских жертв вооруженного конфликта на Донбассе, среди них двое погибших и 17 раненых.

Об этом говорится в сообщении на сайте Представительства ООН в Украине.

"В период с 1 по 31 марта 2020 года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) зафиксировало 19 случаев гибели или ранения гражданских лиц, связанных с конфликтом: двое погибших (мужчина и женщина) и 17 раненых (восемь женщин, шестеро мужчин, две девочки и один мальчик), что на 280 процентов больше, чем в феврале 2020 года (один погибший и четверо раненых)", - подчеркнули в ООН.

"Это также больше, чем потери среди гражданских лиц за январь и февраль 2020 вместе взятые (двое погибших и 15 раненых), и самое высокое количество месячных потерь с сентября 2019 года (двое погибших и 22 раненых)", - отмечается в сообщении.

Также указаны причины гибели или ранения гражданских лиц.

В частности, в результате артиллерийских обстрелов и обстрелов из стрелкового оружия и легких вооружений: один мужчина и одна женщина погибли, пять мужчин, четыре женщины, один мальчик и одна девочка были ранены на территории, контролируемой подконтрольной России «ДНР». Еще двое женщин и один мужчина были ранены на территории Донецкой области, контролируемой правительством Украины.

Кроме того, в результате минных инцидентов (подрывов на противопехотных или противотанковых минах и других взрывных устройствах) и обращения с взрывоопасными остатками войны: двое женщин и один мужчина были ранены в результате минных инцидентов на территории, что контролируется подконтрольной России «ЛНР».

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По данным Представительства ООН, большая часть случаев гибели или ранения гражданских лиц в результате обстрелов была зафиксирована в трех местах: Горловка и Зайцево; западная часть Донецка и населенные пункты к западу от него (Красногоровка, Марьинка, Александровка, Старомихайловка и Сигнальное), а также Докучаевск.

При этом в период с 1 января по 31 марта 2020 года потери среди гражданских лиц составляют 36 человек (4 погибших и 32 раненых).

"В первом квартале 2020 года среднемесячное количество случаев гибели или ранения гражданских лиц была на 13,7% ниже, чем за 12 месяцев 2019 года (12% и 13,9% в среднем в месяц, соответственно). В то же время среднемесячное количество таких случаев в первом квартале 2020 года увеличилось на 47,3% по сравнению с последним кварталом 2019 года (12% и 6,3% в среднем в месяц, соответственно)", - говорится в сообщении.

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За весь период конфликта, с 14 апреля 2014 года по 31 марта 2020 года, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало 3 тыс. 55 случаев гибели гражданских лиц, связанных с конфликтом (1 тыс 814 мужчин, 1 тыс 57 женщин, 98 юношей, 49 девушек и 37 взрослых, пол которых неизвестна). Учитывая 298 погибших на борту рейса MH17 "Малайзийских авиалиний“ 17 июля 2014 года, общее количество случаев гибели гражданских лиц, связанных с конфликтом, достигло по меньшей мере 3 тыс. 353. Количество случаев ранения гражданских лиц, связанных с конфликтом, оценивается в более чем 7 тыс.