СБУ задержала террористов, которые взрывали автомобили в мирных районах Луганщины

В Меловском районе Луганской области сотрудники СБУ задержали группу лиц, которые взрывали автомобили правоохранителей и военнослужащих, а также совершили взрыв на территории армейской радиолокационной станции.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, во время обысков у злоумышленников изъяты вещественные доказательства, в том числе огнестрельное оружие, взрывчатка и компоненты самодельных взрывных устройств.

Участники группы подозреваются в совершении в марте покушения на сотрудника СБУ, когда был дистанционно взорван его служебный автомобиль. В апреле злоумышленники взорвали автомобиль украинского пограничника, военнослужащий получил осколочные ранения и контузию.

Следствием установлено, что группа действовала по указанию спецслужб РФ, которые определяли объекты терактов в мирных районах Луганской области.

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Задержанные дали показания, что получили оружие и взрывчатку на территории России. За незаконное перемещение средств поражения на украинскую территорию кураторы заплатили им 3 тыс. российских рублей, однако обещанные за подрыв автомобиля офицера СБУ 15 тыс. долларов и гонорар за покушение на пограничника террористам, по их словам, не выплатили.

К уголовной ответственности также привлекаются сообщники террористов, которые помогли им незаконно попасть на территорию воинской части.

Следствие продолжается. Злоумышленники содержатся под стражей.