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В Одессу спецбортом доставили 14 раненых на Донбассе военных

14:01, 26 марта 2020
Война
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Всего доставили полтора десятка бойцов / Facebook Андрей Танцюра

Как сообщил волонтер Андрей Танцюра, сегодня днем в город прибыл спецсамолет с ранеными.

«Доставили 14 ребят, в том числе 5 тяжелых... У многих минно-взрывные травмы, тяжелые ранения глаз, грудной клетки», - сообщил Танцюра.

Волонтеры начали сбор средств на приобретение лекарств и расходных материалов, необходимых для бойцов.

Пятеро из них - в тяжелом состоянии / Facebook Андрей Танцюра

Прибывших доставили в Военно-медицинский клинический центр Южного региона (Одесса), в котором сейчас усилены санитарно-эпидемиологические мероприятия с целью уменьшения риска заболевания военнослужащих коронавирусом.

В частности, согласно решению Кабинета министров Украины, временно прекращено проведение плановых мероприятий и плановых операции. Осуществляются только срочные и неотложные операции. Вход посетителей запрещен до особого распоряжения.

Как сообщал УНИАН, 25 марта вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

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