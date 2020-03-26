В Одессу спецбортом доставили 14 раненых на Донбассе военных

Пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

В Одессу доставили 14 военнослужащих, раненых в зоне проведения операции Объединенных сил.

Как сообщил волонтер Андрей Танцюра, сегодня днем в город прибыл спецсамолет с ранеными.

«Доставили 14 ребят, в том числе 5 тяжелых... У многих минно-взрывные травмы, тяжелые ранения глаз, грудной клетки», - сообщил Танцюра.

Волонтеры начали сбор средств на приобретение лекарств и расходных материалов, необходимых для бойцов.

Прибывших доставили в Военно-медицинский клинический центр Южного региона (Одесса), в котором сейчас усилены санитарно-эпидемиологические мероприятия с целью уменьшения риска заболевания военнослужащих коронавирусом.

В частности, согласно решению Кабинета министров Украины, временно прекращено проведение плановых мероприятий и плановых операции. Осуществляются только срочные и неотложные операции. Вход посетителей запрещен до особого распоряжения.

Как сообщал УНИАН, 25 марта вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.