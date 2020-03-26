Российские оккупанты вчера били по ВСУ из запрещенного оружия на всех направлениях

Оккупационные войска используют запрещенное оружие.

25 марта вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС, российские оккупанты обстреляли украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было совершено пять обстрелов, а именно: дважды рядом с Авдеевкой – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Водяного – из минометов калибра 82 мм – 5 мин и гранатометов различных систем; в районе населенного пункта Красногоровка – из ручного противотанкового гранатомета; рядом с Песками – из 82-мм миномета и автоматического станкового гранатомета.

Четыре обстрела было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: дважды вблизи Новолуганского – из 82-мм миномета – 5 мин, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Орехово – из миномета калибра 120 мм – 3 мины; рядом с Крымским – из 120-мм минометов – 20 мин.

«На вызывающее активность врага военнослужащие Объединенных сил отвечали прицельным огнем из имеющихся огневых средств», – говорится в сообщении штаба.

Вчера, 25 марта, потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не было.

С началом этих суток российские оккупационные войска обстреляли позиции сил ООС из запрещенного Минскими договоренностями вооружения в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Обстрел был зафиксирован вблизи Павлополя – из 82-мм миномета – 15 мин.

Военнослужащие Объединенных сил приняли необходимые меры для прекращения огневой провокации противника.

За текущие сутки потерь нет.

«Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано», – уточнили в штабе.