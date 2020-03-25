Боевики на Донбассе в среду осуществили семь обстрелов позиций Объединенных сил

Потерь с начала суток среди украинских военных нет.

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр Объединенных сил в Facebook.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили два обстрела рядом с Авдеевкой и обстреляли позиции украинских военных в районе Красногоровки. Во время обстрелов вблизи Водяного и Песков боевики применили минометы калибра 82 мм.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" были зафиксированы два обстрела из миномета калибра 120 мм: неподалеку от Орехово - 3 мины; рядом с Крымским - 20 мин.

"Сегодня, 25 марта, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Подразделения Объединенных сил, которые обороняются, использовали имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ", - отметили в пресс-центре.

Также отмечается, что на сегодняшний день случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.