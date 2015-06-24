На Донетчине пограничники отбили пять атак боевиков, есть раненые среди военных

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

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"Четыре раза незаконные вооруженные формирования открывали огонь по блокпосту "Марьинка", на котором совместно несут службу пограничники и военнослужащие ВСУ. Российские наемники вели огонь из пулеметов, РПГ и снайперских винтовок. Украинские военные открывали ответный огонь и заставили врага отступить. В результате вооруженных противостояний 1 военнослужащий ВСУ получил ранения", - говорится в сообщении.

Кроме того, как отмечается, террористы, используя гранатометы и пулеметы обстреливали блокпост украинских военных "Золотое". Силами блокпоста атака боевиков была отбита. Среди военнослужащих пострадавших нет.

Напомним, по данным пресс-центра АТО, самыми популярными среди кремлевских наемников остаются запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм. Из них боевики за прошедшие сутки не менее 25 раз били вдоль всей линии разграничения сторон. Кроме того, зафиксированы многочисленные случаи применения противником артиллерийских систем калибра 122 и 152 мм.