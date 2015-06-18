Боевики начали очередной обстрел Марьинки - Шкиряк

Об этом на своей странице в Facebook сообщает советник руководителя МВД Украины Зорян Шкиряк.

«Только что, в 23.40 началась очередная атака российско-террористических банд на позиции сил АТО в Марьинке. Террористы бьют из тяжелой артиллерии, всем, что у них есть. Используют САУ, танки, "Рапиры", "Гвоздики" и минометы 120 мм с кассетными минами», - написал Шкиряк.

По его словам, боевики также пытаются прорваться в глубь украинской территории. «Среди вражеских сил наемники и военнослужащие ВС РФ. В частности, кадыровцы и спецназ ГРУ ГШ ВС РФ», - отмечается в сообщении.

Читайте такжеНочью боевики предприняли попытку прорыва: штурмовая группа атаковала военных в районе МарьинкиВместе с тем, украинские военнослужащие сдерживают атаку террористов. «Враг несет значительные потери в живой силе и технике. Противостояния продолжаются», - сообщил Шкиряк.

Війна з РФ. Сектор "Б". Щойно, о 23.40 почалася чергова атака російсько-терористичних банд на позиціі сил АТО в Мар'інці... Posted by Зорян Шкиряк on Wednesday, June 17, 2015

Ранее УНИАН сообщал,что боевики пророссийских бандформирований выпустили 40 реактивных снарядов из "Града" по Степному Донецкой области. В частности, на Донецком направлении со 120-мм минометов враг обстреливал Старогнатівку, Марьинку и Гранитное.