В результате обстрела блокпостов ранен один пограничник

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

На протяжении прошедших суток незаконные вооруженные формирования продолжали нарушать режим прекращения огня. Они 7 раз вели огонь по местам дислокации пограничных подразделений, в том числе по блокпостам, находящимся на дорожных коридорах.

Дважды обстрелам подвергался блокпост «Марьинка», на котором совместно несут службу пограничники и военнослужащие ВСУ. Боевики открывали огонь из АГС и снайперских винтовок.

Вблизи Марьинки российские наемники еще трижды атаковали позиции пограничников. Огонь велся из АГС, минометов и снайперского оружия. Один пограничник получил легкое осколочное ранение. Для оказания медицинской помощи был направлен в одну из больниц района.

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Кроме того, террористы из СПГ обстреливали блокпост «Майорское», на котором находятся пограничники и военные ВСУ.

Вчера с 7.00 до 11.00 террористы из минометов стреляли в направлении контрольного пункта «Гнутово». Из-за обстрелов пропуск людей на нем временно приостанавливался.