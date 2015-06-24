На Донбассе боевики учат несовершеннолетних детей рыть окопы и разбирать автоматы - СМИ

По словам руководителя организации Юрия Цюпки, такими учениями террористы планируют вернуться к советской традиции обучать детей военному делу, сообщает ТСН.uа со ссылкой на Associated Press.

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"Мы решили вернуться к тому, что имели во времена СССР. Мы также научим их рыть окопы и работать на местности", - заявил главарь "благотворительной организации".

Как отмечается, в настоящее время около 20 детей в возрасте от 14 до 19 лет учатся в харцызской военной школе, организованной боевиками. Некоторые из них учатся военной подготовке, другие – оказанию медицинской помощи.

Например, 14-летний Денис уже знает как собирать автомат Калашникова и стремится попасть на войну. "Я хочу увидеть войну, хочу научиться стрелять, увидеть танки", - с восторгом объясняет подросток.

По словам Цюпки, такие курсы военной подготовки для детей постоянно появляются на территории оккупированного боевиками Донбасса. Некоторые из детей приобщаются в ряды харцызских сепаратистов, которые дислоцируются в 20 километрах от Донецка.