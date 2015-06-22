Боевики обстреляли водопровод, оставив часть Луганска и три села без воды - Москаль

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля.

«Сейчас вода в этом направлении не подается и в ближайшее время подаваться не будет»,- говорится в сообщении.

Также, в течение минувшей ночи боевики почти непрерывно обстреливали Станицу Луганскую из оружия разного вида, включая минометы и противотанковые управляемые ракеты (ПТУР). Пострадавших среди мирного населения нет, однако в поселке разрушены дома и перебита инфраструктура.

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В центральной части райцентра, в 150 метрах от здания райгосадминистрации, повреждены магазин и частный дом, а на улице Шевченко вследствие прямого попадания полностью разрушено здание. Кроме того, повреждены линии электроснабжения на улице Лермонтова и 1 Мая, света там пока нет.