Боевики из танков обстреляли Опытное, Авдеевку и шахту "Бутовка"
19:29, 19 июня 2015Война
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Под вечер вражеские танки обстреливали Опытное, Авдеевку и шахту «Бутовка».
Боевики получили отпор и отступили / УНИАН
Об этом сообщает пресс-центр Антитеррористической операции.
«Возле Счастья и н.п. Лопаскино, находящихся недалеко от Луганска, боевики пророссийских бандформирований вступили с нашими защитниками в бой», - говорится в сообщении.
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При этом подчеркивается, что «диверсионно-разведывательные группы противника получили отпор и с потерями отступили».
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