В Донецкой области боевики обстреляли ряд населенных пунктов

Как заявили в пресс-центре АТО, за последние несколько дней активность пророссийских боевиков самая высокая за последний месяц. "Самой сложной ситуация остается вблизи Донецка. С самого утра боевики продолжили обстреливать Пески, Водяное, Марьинку, Красногоровку, Опытное", - говорится в сообщении.

Читайте такжеМоскаль: боевики начали обстрел села Родина из тяжелой артиллерииБоевики использовали практически все имеющееся у них вооружение, в том числе запрещенные 120-мм минометы и 122-мм гаубицы.

Пять раз из танков, вооружения боевых машин и артиллерийских систем калибра 122 мм бандиты палили по помещениях в селе Опытное, нанесли ущерб и жилым кварталам Водяного.

"После непродолжительного затишья вновь было горячо в районе Мариуполя: 8 раз позиции сил АТО в Широкино были обстреляны боевиками из минометов и гаубиц калибра более 100 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия.

В Луганской области боевики вели огонь из минометов калибра 120 мм по Счастью, Крымскому, Болотному", - отметили в пресс-центре.

В свою очередь подразделения сил АТО наращивают свои боевые способности для отражения возможных попыток прорыва линии обороны и захвата украинской территории.