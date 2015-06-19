Москаль: Дезертир из Яворова расстрелял семейную пару в Счастье из-за их автомобиля

Об этом написал на своей странице в Фейсбук Геннадий Москаль.

"Я постоянно вынужден ездить и извиняться перед родственниками погибших и искалеченных за совершенные преступления. Хочу поехать в город Счастье и извиниться перед родителями расстрелянной молодой пары 1974 года рождения, мужчины и женщины, которые из Счастья выехали на автомашине «Фольксваген Кадди» и домой не вернулись, пропали. На днях их нашли расстрелянными в лесу неподалеку Счастья. Автомобиль похитили и, нацепив номера с названием АТО, на нем разъезжал житель г. Яворов Львовской области Ельнес Роман Романович 1973 года рождения, который именно из-за машины и расстрелял супругов", - написал Москаль.

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По его словам, в городе Яворов все думают, что мужчина уехал защищать Украину.

"А он совершил преступление еще в августе и даже после убийства записался в один из добровольческих батальонов, но быстро оттуда сбежал. А потом фактически как дезертир совершил еще целую кучу преступлений. Да, он сегодня задержан, сидит в следственном изоляторе. Его будут судить. Я бы об этом не писал, если бы такой «герой» был один. Но их с каждым разом становится все больше и больше, а в некоторых случаях – их целые роты, а то и батальоны", - написал Москаль.

По мнению Москля, "возня" вокруг батальона «Торнадо» показала, что граждане Украины не осведомлены о деятельности вооруженных формирований и о том, что происходит вне военной службы.

"Если бы областная военно-гражданская администрация информировала население о всей преступной деятельности подразделения МВД «Торнадо» еще с января этого года, то, пожалуй, не было бы такого резонанса. К сожалению, вся эта деятельность подразделения «Торнадо» и других вооруженных формирований бьет в первую очередь по военно-гражданской администрации", - написал Москаль.