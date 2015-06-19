Расформированному батальону "Торнадо" дали время сдаться без штурма

Об этом сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос на брифинге, передает ТСН.

Силовики дают время, чтобы бойцы пустили на базу представителей власти для проведения обыска. После чего, по словам Матиоса, возможно, будет проведен штурм и разоружение.

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По словам военного прокурора, на базе сейчас находятся 170 человек, 43 из которых ранее были судимы.

Известно, что представители роты "Торнадо" заминировали базу и расставили снайперов.

Напомним, двое суток милиция и прокуроры пытаются попасть на базу батальона "Торнадо" в Приволье, однако вооруженные бойцы внутрь никого не пускают.

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам главного военного прокурора Анатолия Матиоса, исполняющий обязанности командира Николай Цукур отдал боевой приказ на вооруженное сопротивление. Он также сообщил, что находится в Северодонецке, где принимаются необходимые меры для проведения обыска по решению суда базы роты "Торнадо".