Депутат Мосийчук призвал "Торнадо" сложить оружие: непричастных к пыткам освободят

Об этом нардеп Игорь Мосийчук заявил в эфире канала 112 Украина.

Ему это стало известно от заместителя министра МВД Сергея Ярового и председателя Киевской областной милиции Вадима Трояна, которые отправились к месту дислокации батальона для решения вопроса о разоружении.

"Если меня видят бойцы "Торнадо", прошу сложить оружие, и никто из них не будет наказан. Мне известно, что туда выехал заместитель министра внутренних дел и начальник киевского УВД, который вышел из добровольцев, выехал Троян, и выехал один из заместителей министра Яровой. То с ними пообщаться, сложить оружие, все, кто непричастен к преступлениям, а о поведении Руслана Онищенко было известно и не месяц, и не два, а почти полгода", - заявил Мосийчук.

Читайте такжеЗамкомбата "Торнадо" отдал боевой приказ на вооруженное сопротивление - МатиосМосийчук сказал, что Яровой и Троян пообещали ему, что все непричастные к преступлениям не будут наказаны, а продолжат службу в другом подразделении.

Мосийчук также опроверг слова военного прокурора Анатолия Матиоса, что якобы он поддержал "Торнадо".