Заместитель Авакова и глава милиции Киевщины поехали решать конфликт с ротой "Торнадо"

Об этом УНИАН сообщили в МВД Украины.

По имеющейся информации, бойцы спецподразделения на месте своей дислокации выставили боевую охрану с целью не допустить захвата со стороны других силовых структур.

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Как сообщал УНИАН, восемь бойцов роты "Торнадо" арестованы за совершение ряда тяжких преступлений, двух из них вскоре отпустили.

По данным Генеральной прокуратуры Украины, досудебным расследованием установлено, что командир роты патрульной службы милиции особого назначения "Торнадо" ГУ МВД Украины в Луганской области в период с января до середины марта 2015 года с целью совершения тяжких преступлений на территории дислокации батальона в Приволье Луганской области, в том числе незаконного лишения свободы и похищения местных жителей и их пыток, создал преступную организацию из подчиненных. Участники преступной группы в подвале удерживали местных жителей и пытали их.

17 июня в Северодонецке, Днепропетровске, Львове и Киеве следователи Главной военной прокуратуры на основании соответствующих решений суда задержали восьмерых участников преступной группы, в том числе организатора. В тот же день по результатам рассмотрения ходатайств Генпрокуратуры суд всем подозреваемым избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

При этом личный состав роты "Торнадо" отказался выполнять требования следователя под угрозой применения оружия, не дав возможности провести обыски по месту расположения роты.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа), ч. 3 т. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 127 (истязание), ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.